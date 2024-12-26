Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Dün akşam TV'de yayımlanan dizi ve programların izlenme oranlarını takip etmek isteyenler reyting sonuçları araştırmasına başladı. Birbirinden iddialı projelerde dün en çok hangi yapımın izlendiği merak konusu oldu. İşte 26 Aralık reyting sonuçları