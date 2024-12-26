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Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
06:56
Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Reyting sonuçları 25 Aralık Çarşamba günü listesi ile bekleniyor. Dün akşam kanallarda yayınlanan birbirinden iddialı yapımları takip eden TV seyircisi TOTAL, AB ve ABC listeleriyle diğer vatandaşların tercihlerini öğrenirken aynı zamanda yapımların gidişatını da kon trol ediyor. Dün akşam ATV 'de Kuruluş Osman, Show Tv'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara ve TV8'de Masterchef Türkiye yer aldı. Peki, 25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?