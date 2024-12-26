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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 06:56

Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 25 Aralık Çarşamba günü listesi ile bekleniyor. Dün akşam kanallarda yayınlanan birbirinden iddialı yapımları takip eden TV seyircisi TOTAL, AB ve ABC listeleriyle diğer vatandaşların tercihlerini öğrenirken aynı zamanda yapımların gidişatını da kon trol ediyor. Dün akşam ATV 'de Kuruluş Osman, Show Tv'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara ve TV8'de Masterchef Türkiye yer aldı. Peki, 25 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Dün akşam TV'de yayımlanan dizi ve programların izlenme oranlarını takip etmek isteyenler reyting sonuçları araştırmasına başladı. Birbirinden iddialı projelerde dün en çok hangi yapımın izlendiği merak konusu oldu. İşte 26 Aralık reyting sonuçları

Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ATV 'de Kuruluş Osman, Show Tv'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara ve TV8'de Masterchef Türkiye yer aldı. Henüz reyting listesi açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

TOTAL

Henüz TOTAL listesi belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

AB

Henüz AB listesi belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 25 Aralık listesi yayınlandı mı? Kuruluş Osman, Annem Ankara... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

ABC

Henüz ABC listesi belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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