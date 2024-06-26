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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:45

Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 25 Haziran sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda TRT1'de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya" ve "İngiltere-Slovenya" karşılaşmaları ekrana geldi. TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 25 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Iron Man, ATV'de Alan programının ardından yabancı film Dedektif Galban, Star TV'de Küçük Esnaf yerli komedi filmi ekranlara geldi. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 25 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...

25 HAZİRAN 2024 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 25 Haziran reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...

25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

25 Haziran tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de 1.sırada TRT1'de yayınlanan "İngiltere-Slovenya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada TRT1'de ekrana gelen "Hollanda-Avusturya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada "Masterchef Türkiye" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "İngiltere-Slovenya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Masterchef Türkiye", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (18 HAZİRAN 2024)

18 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şöyle:

Total'de 1. sırada "Türkiye-Gürcistan UEFA EURO 2024 Karşılaşması" yer aldı. 2. sırada "Portekiz-Çekya UEFA EURO 2024 Karşılaşması" ve 3. sırada ise TRT 1'de yayınlanan "Euro 2024 Kupa Saati" programı yer aldı.

AB'de 1. sırada "Türkiye-Gürcistan UEFA EURO 2024 Karşılaşması" yer aldı. 2. sırada "Portekiz-Çekya UEFA EURO 2024 Karşılaşması" yer aldı. 3. sırada ise "Euro 2024 Kupa Saati" yer aldı.

Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...
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