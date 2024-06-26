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Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:45
Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 25 Haziran sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda TRT1'de UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya" ve "İngiltere-Slovenya" karşılaşmaları ekrana geldi. TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 25 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...