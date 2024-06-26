Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı listesi açıklandı! Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sonuçları...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Iron Man, ATV'de Alan programının ardından yabancı film Dedektif Galban, Star TV'de Küçük Esnaf yerli komedi filmi ekranlara geldi. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 25 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...