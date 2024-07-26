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Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
08:22
Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...
Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024 araştırılıyor. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığı belli oluyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken Kanal D'de Aşk-ı Mennu, TV8 de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki, 25 Temmuz 2024 reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…