Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...

25 Temmuz reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları araştırılıyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları …