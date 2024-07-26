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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:22

Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...

Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024 araştırılıyor. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığı belli oluyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken Kanal D'de Aşk-ı Mennu, TV8 de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki, 25 Temmuz 2024 reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...

25 Temmuz reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları araştırılıyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları

Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...

25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 25 Temmuz reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...

25 TEMMUZ 2024 REYTİNG SONUÇLARI

25 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024! Total ve AB reyting sıralaması ile dün gece en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...
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