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Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:37
Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?
Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba listesi ile takip edilmeye başladı. Dün akşam ekranlarda milli maç takip edildi. EURO 2024 grup maçlarında Çekya Türkiye karşılaşmasının en çok izlenenler arasında olduğu biliniyor. Öte yandan sezon arası veren yapımlar yerlerini yeni yarışmalara bırakıyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...