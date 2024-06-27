Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 26 Haziran 2024 Çarşamba günü için araştırmalar hız kazandı. Milli maçın takip edildiği gün medya ve izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...