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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:37

Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba listesi ile takip edilmeye başladı. Dün akşam ekranlarda milli maç takip edildi. EURO 2024 grup maçlarında Çekya Türkiye karşılaşmasının en çok izlenenler arasında olduğu biliniyor. Öte yandan sezon arası veren yapımlar yerlerini yeni yarışmalara bırakıyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 26 Haziran 2024 Çarşamba günü için araştırmalar hız kazandı. Milli maçın takip edildiği gün medya ve izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...

Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 26 HAZİRAN 2024

26 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

19 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında İskoçya İsviçre UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Almanya Macaristan UEFA EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

AB'de birinci sırada İskoçya İsviçre UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Almanya Macaristan UEFA EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Hırvatistan Arnavutluk maçı yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Haziran Çarşamba açıklanıyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?
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