Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:29

Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar listesinde birçok yapımın izlenme oranları ölçülmeye başladı. Dün akşam Teşkilat yeni bölüm ile ekranlara gelirken Yargı final bölümü ile yayımlandı. Her hafta pazar ekranlara gelen dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları ve ana haber bültenleri de listeye girdi. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen diziler, filmler, programlar gündemde. İzleyenlerin ve medyanın radarına giren tablo Total ve AB için ayrı ayrı ölçülüyor. Yapımların devamlılığı noktasında liste oldukça önemli. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 26 MAYIS 2024

26 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

19 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
SON DAKİKA