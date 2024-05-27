Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen diziler, filmler, programlar gündemde. İzleyenlerin ve medyanın radarına giren tablo Total ve AB için ayrı ayrı ölçülüyor. Yapımların devamlılığı noktasında liste oldukça önemli. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?