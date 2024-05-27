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Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
07:29
Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 26 Mayıs Pazar listesinde birçok yapımın izlenme oranları ölçülmeye başladı. Dün akşam Teşkilat yeni bölüm ile ekranlara gelirken Yargı final bölümü ile yayımlandı. Her hafta pazar ekranlara gelen dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları ve ana haber bültenleri de listeye girdi. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...