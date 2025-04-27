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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 09:48

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

26 Nisan 2025 Cumartesi günü televizyon kanallarında yayınlanan yapımlar arasında büyük bir rekabet yaşandı. İzleyici tercihlerini yansıtan güncel reyting verileri, Total ve AB gruplarında en çok izlenen programları ortaya koydu. Günün kazananı, izleyicilerin tercihiyle belli oluyor. Dizi ve programların reyting sıralaması, ekran başındaki milyonların tercihini gözler önüne serdi. Peki; dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 26 Nisan 2025 reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

26 Nisan 2025 reyting sonuçları gündemde. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında dikkat çeken bir rekabet yaşandı. Total ve AB kategorilerinde ölçülen izlenme oranları, izleyicilerin en çok hangi programları tercih ettiğini gözler önüne serdi. Günün en çok izlenen dizisi ya da programı ise reyting listesinin tepesine yerleşerek adından söz ettiriyor. Peki, dün akşam en çok kim izlendi? İşte, 26 Nisan reyting sonuçları sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

26 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

26 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?