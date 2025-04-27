REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

26 Nisan 2025 reyting sonuçları gündemde. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında dikkat çeken bir rekabet yaşandı. Total ve AB kategorilerinde ölçülen izlenme oranları, izleyicilerin en çok hangi programları tercih ettiğini gözler önüne serdi. Günün en çok izlenen dizisi ya da programı ise reyting listesinin tepesine yerleşerek adından söz ettiriyor. Peki, dün akşam en çok kim izlendi? İşte, 26 Nisan reyting sonuçları sıralaması...