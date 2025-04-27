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REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
09:48
REYTİNG SONUÇLARI 26 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
26 Nisan 2025 Cumartesi günü televizyon kanallarında yayınlanan yapımlar arasında büyük bir rekabet yaşandı. İzleyici tercihlerini yansıtan güncel reyting verileri, Total ve AB gruplarında en çok izlenen programları ortaya koydu. Günün kazananı, izleyicilerin tercihiyle belli oluyor. Dizi ve programların reyting sıralaması, ekran başındaki milyonların tercihini gözler önüne serdi. Peki; dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 26 Nisan 2025 reyting sonuçları...