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Reyting sonuçları 26 Şubat 2025: Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu TOTAL ve AB sıralaması!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
07:35
Reyting sonuçları 26 Şubat 2025: Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu TOTAL ve AB sıralaması!
26 Şubat 2025 reyting sonuçları merakla bekleniyor! Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Sahipsizler ve Survivor gibi yapımların ekrana geldiği gecede reyting yarışı yine büyük çekişmeye sahne oldu. Total, AB ve 20+ABC1 sıralamalarında hangi yapım zirvede yer alacak? İşte, Reyting sonuçları ve detaylar!