Reyting sonuçları 26 Şubat 2025: Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu TOTAL ve AB sıralaması!

Televizyon ekranlarında rekabet tüm hızıyla devam ediyor! 26 Şubat Çarşamba akşamı birçok popüler dizi ve yarışma programı izleyicilerle buluştu. Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Sahipsizler ve Survivor gibi yapımların yarıştığı gecede reyting sonuçları gündemde. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar!