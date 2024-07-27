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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB'de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:27

Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB'de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Dünün reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 tarihi ile araştırılıyor. Dizilerin sezon finali yapması ardından yarışma programlarının arttığı TV yayın akışında izlenme oranları takipçilerin gündeminde. Her gün sabah saatlerinde yayımlanan liste izlenmeleri ortaya koyuyor. Peki; Total, AB ve ABC+ reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB’de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 26 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen yapımlar özelinde araştırılmaya başladı. Dün akşam takip edilen yarışma programları yanı sıra sinema filmleri ve gündüz kuşağı da merak edilenler arasında. Öte yandan dizilerin ne zaman başlayacağı da merak konusu. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...

Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB’de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

REYTİNG SONUÇLARI CUMA 26 TEMMUZ 2024

26 Temmuz Cuma günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın sıralaması:

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Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB’de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

19 TEMMUZ REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada Türk filmi "Gurbetçi Şaban", 3. sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB’de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

AB'de 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Masterchef Türkiye"nin özeti, 3. sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB’de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?
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