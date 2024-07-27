Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB’de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 26 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen yapımlar özelinde araştırılmaya başladı. Dün akşam takip edilen yarışma programları yanı sıra sinema filmleri ve gündüz kuşağı da merak edilenler arasında. Öte yandan dizilerin ne zaman başlayacağı da merak konusu. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...