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Reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 Cuma || Total ve AB'de dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 27.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
10:27
Dünün reyting sonuçları 26 Temmuz 2024 tarihi ile araştırılıyor. Dizilerin sezon finali yapması ardından yarışma programlarının arttığı TV yayın akışında izlenme oranları takipçilerin gündeminde. Her gün sabah saatlerinde yayımlanan liste izlenmeleri ortaya koyuyor. Peki; Total, AB ve ABC+ reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...