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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:55

Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması

27 Aralık Cuma akşamı ekranlarda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Çok Güzel Hareketler 2 ve Düşler Bahçesi gibi yapımlar da seyirciyi ekran başına toplamak için yarıştı. Reyting tablosunda zirveye oturmak için mücadele eden bu programlar arasından hangisinin birinci olduğu medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte, 27 Aralık 2024 Cuma reyting sonuçları ve detaylı sıralamalar…

Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması

Televizyon izleyicileri 27 Aralık Cuma akşamına ait reyting sonuçlarını merak ediyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yarıştı. Peki, 27 Aralık 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, detaylar ve sıralamalar…

Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması

27 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

27 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması

AB REYTİNG SIRALAMASI

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