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Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
09:55
Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması
27 Aralık Cuma akşamı ekranlarda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yalı Çapkını, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Çok Güzel Hareketler 2 ve Düşler Bahçesi gibi yapımlar da seyirciyi ekran başına toplamak için yarıştı. Reyting tablosunda zirveye oturmak için mücadele eden bu programlar arasından hangisinin birinci olduğu medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte, 27 Aralık 2024 Cuma reyting sonuçları ve detaylı sıralamalar…