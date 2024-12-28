Reyting sonuçları 27 Aralık 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? AB ve Total sıralaması

Televizyon izleyicileri 27 Aralık Cuma akşamına ait reyting sonuçlarını merak ediyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yarıştı. Peki, 27 Aralık 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, detaylar ve sıralamalar…