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Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:06
Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!
Reyting sonuçları 27 Haziran sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda filmler, yarışma programları ve gündüz kuşağı programları yayınlandı. Ayrıca Kanal D'de Aşk-ı Memnu tekrar bölümü, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 27 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları...