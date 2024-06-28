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Haberler Yaşam Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:06

Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!

Reyting sonuçları 27 Haziran sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda filmler, yarışma programları ve gündüz kuşağı programları yayınlandı. Ayrıca Kanal D'de Aşk-ı Memnu tekrar bölümü, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 27 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları...

Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün akşam Show Tv'de yabancı sinema Kader, Star Tv'de yabancı sinema Eyvah Babam ekranlara geldi. ATV'de Alan programı, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölüm seyircisiyle buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 27 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları...

Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!

27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 27 Haziran reyting sonuçları;

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Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!

27 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada Atv'de yayınlanan yarışma programı "Alan", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada "Alan" yer aldı.

Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (20 HAZİRAN 2024)

Total'de 1.sırada "İspanya-İtalya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2. sırada "Danimarka-İngiltere UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada "Esra Erol" yer aldı.

AB'de 1.sırada "İspanya-İtalya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Danimarka-İngiltere UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada "Euro 2024 Kupa Saati" yer aldı.

Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!
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