Hangi yapım en çok izlendi? İşte 27 Haziran 2024 reyting sonuçları listesi ile zirvenin sahibi!

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün akşam Show Tv'de yabancı sinema Kader, Star Tv'de yabancı sinema Eyvah Babam ekranlara geldi. ATV'de Alan programı, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölüm seyircisiyle buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 27 Haziran Perşembe AB ve total reyting sonuçları...