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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 Mart 2025 Total ve AB verileri ile birinci olan yapım...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
09:21
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 Mart 2025 Total ve AB verileri ile birinci olan yapım...
27 Mart 2025 tarihli reyting sonuçları gündemde. Total ve AB gruplarına göre hangi diziler, programlar ve yarışmalar izleyicilerden en yüksek puanı aldı araştırılıyor. Başka Bir Gün, İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Survivor gibi popüler yapımların performansı merakla bekliyor. Peki, Total ve AB verileriyle en çok hangi yapım izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları...