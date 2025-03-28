REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 Mart 2025 Total ve AB verileri ile birinci olan yapım...

Bugün açıklanması beklenen reyting sonuçları ile, 27 Mart 2025 tarihinde hangi dizilerin ve programların zirveye yerleşeceği merak konusu oldu. Başka Bir Gün, İnci Taneleri, Siyah Kalp ve Survivor gibi yapımlar arasında hangi yapım izleyicilerden en yüksek reytingi aldı? İşte, Total ve AB verileriyle reyting sonuçları...