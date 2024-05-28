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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar
Giriş Tarihi: 28.05.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 06:41

Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar

27 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor, Yalan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 27 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar

27 Mayıs reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar

27 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Kanal D'de Yalan, TRT1 'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor yer aldı. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar

TOTAL
Total sıralaması henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar

AB
AB sıralaması henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar

ABC
ABC sıralaması henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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