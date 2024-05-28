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Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar
Giriş Tarihi: 28.05.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
06:41
Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalan, Survivor, Selhaddin Eyyubi…İşte en çok tercih edilen yapımlar
27 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor, Yalan, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 27 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…