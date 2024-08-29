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Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:30

Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2024 Total ve AB reyting sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği medya gündemini yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların reyting savaşı sona erdi. Dün TRT 1 ekranlarında Başakşehir St. Patrick's Athletic Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesi futbolseverlerle buluştu. Güçlü yapımların Total, AB, ABC1 sıralamalarına göre en çok tercih edilen yapımlar belli oluyor. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2024 Total ve AB reyting sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 28 Ağustos 2024 araştırılıyor. Dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar arasındaki kıyasıya birincilik mücadelesini kimin kazandığı medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanmaya başladı. TRT 1 ekranlarında Başakşehir St. Patrick's Athletic maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, 28 Ağustos 2024 Çarşamba reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte zirvenin sahibi...

Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2024 Total ve AB reyting sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?

28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 28 Ağustos reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2024 Total ve AB reyting sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?

28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

28 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2024 Total ve AB reyting sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?
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