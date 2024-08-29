Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2024 Total ve AB reyting sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 28 Ağustos 2024 araştırılıyor. Dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar arasındaki kıyasıya birincilik mücadelesini kimin kazandığı medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanmaya başladı. TRT 1 ekranlarında Başakşehir St. Patrick's Athletic maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, 28 Ağustos 2024 Çarşamba reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte zirvenin sahibi...