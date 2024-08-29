Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
07:30
Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2024 Total ve AB reyting sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği medya gündemini yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların reyting savaşı sona erdi. Dün TRT 1 ekranlarında Başakşehir St. Patrick's Athletic Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesi futbolseverlerle buluştu. Güçlü yapımların Total, AB, ABC1 sıralamalarına göre en çok tercih edilen yapımlar belli oluyor. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...