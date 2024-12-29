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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:50

Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 28 Aralık Cumartesi listesi ile sorgulanmaya başladı. Dün akşam kanallarda birbirinden farklı türde iddialı yapımlar yer aldı Dizeler, yarışmalar ve eğlence programlarının yer aldığı kanallarda televizyon izleyicisi TOTAL,AB ve ABC listeleriyle takip ettikleri yapımların gidişatlarını öğrenmek istiyor. Dün akşam ATV'de Can Borcu, TRT1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Yalan ve TV8'de Masterchef yer aldı. Peki, 29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Dün akşam televizyon kanallarında birçok yapım yer aldı. Bu yapımların içinde en çok izlenenler izlenme oranları, TOLTA, AB ve ABC verileriyle reyting sonuçları takip ediliyor. Birçok farklı türden yapımdan en çok tercih edilen merak konusu oldu. İşte 29 Aralık reyting sonuçları listesi

Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

28 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ATV 'de Can Borcu, TRT1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Yalan ve TV8'de Masterchef Türkiye yer aldı.Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

TOTAL

Total listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

AB

AB listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

ABC

ABC listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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