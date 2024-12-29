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Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
09:50
Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Reyting sonuçları 28 Aralık Cumartesi listesi ile sorgulanmaya başladı. Dün akşam kanallarda birbirinden farklı türde iddialı yapımlar yer aldı Dizeler, yarışmalar ve eğlence programlarının yer aldığı kanallarda televizyon izleyicisi TOTAL,AB ve ABC listeleriyle takip ettikleri yapımların gidişatlarını öğrenmek istiyor. Dün akşam ATV'de Can Borcu, TRT1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Yalan ve TV8'de Masterchef yer aldı. Peki, 29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?