Reyting sonuçları 28 Aralık listesi açıklandı mı? Can Borcu, Gönül Dağı… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Dün akşam televizyon kanallarında birçok yapım yer aldı. Bu yapımların içinde en çok izlenenler izlenme oranları, TOLTA, AB ve ABC verileriyle reyting sonuçları takip ediliyor. Birçok farklı türden yapımdan en çok tercih edilen merak konusu oldu. İşte 29 Aralık reyting sonuçları listesi