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REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
07:17
28 Mayıs Salı günü birçok yapım ekranlara geldi. Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı ve final bölümüyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam ve eleme gecesinin yaşandığı Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizi, film ve yarışmaların yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, 28 Mayıs Salı Reyting sonuçları açıklandı mı?