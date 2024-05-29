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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 07:17

REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

28 Mayıs Salı günü birçok yapım ekranlara geldi. Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı ve final bölümüyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam ve eleme gecesinin yaşandığı Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizi, film ve yarışmaların yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, 28 Mayıs Salı Reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Birçok yapımın ekrana geldiği Salı akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 28 Mayıs Salı gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı? İş İşte, dünün en çok izlenen yapımları…

REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS

28 Mayıs Salı gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
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