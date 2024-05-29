REYTİNG SONUÇLARI 28 MAYIS || Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Birçok yapımın ekrana geldiği Salı akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 28 Mayıs Salı gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı? İş İşte, dünün en çok izlenen yapımları…