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REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
06:45
REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?
28 Ocak tarihine ait reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin en çok tercih ettiği programları ortaya koyuyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden dikkat çekici diziler, yarışma programları ve gündüz kuşağında programlar yer aldı. ATV'nin reyting rekortmeni programları Esral Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağında yer alırken, Kanal D'de Uzak Şehir ve TV8'de Survivor gibi popüler yapımlar izleyiciyle buluştu. Peki, 28 Ocak Pazartesi gününe ait reyting sıralamaları açıklandı mı? Hangi program zirvenin sahibi oldu? İşte detaylar!