REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?

28 Ocak Pazartesi akşamının reyting sonuçları, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki verilerle merak konusu. Dün gece ekranlarda yer alan çeşitli dizi, film ve programlar izleyicilerle buluşarak rekabeti artırdı. İzlenme oranlarıyla öne çıkan yapımların performansını öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Hangi programın birinci sıraya yerleştiği ise listeyle ortaya çıkacak. İşte 28 Ocak reyting sıralamaları ve detaylar!