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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 06:45

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?

28 Ocak tarihine ait reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin en çok tercih ettiği programları ortaya koyuyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden dikkat çekici diziler, yarışma programları ve gündüz kuşağında programlar yer aldı. ATV'nin reyting rekortmeni programları Esral Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağında yer alırken, Kanal D'de Uzak Şehir ve TV8'de Survivor gibi popüler yapımlar izleyiciyle buluştu. Peki, 28 Ocak Pazartesi gününe ait reyting sıralamaları açıklandı mı? Hangi program zirvenin sahibi oldu? İşte detaylar!

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?

28 Ocak Pazartesi akşamının reyting sonuçları, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki verilerle merak konusu. Dün gece ekranlarda yer alan çeşitli dizi, film ve programlar izleyicilerle buluşarak rekabeti artırdı. İzlenme oranlarıyla öne çıkan yapımların performansını öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Hangi programın birinci sıraya yerleştiği ise listeyle ortaya çıkacak. İşte 28 Ocak reyting sıralamaları ve detaylar!

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

28 Ocak Pazartesi günü ATV'nin reyting rekortmeni programları Esral Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağında yer alırken, Kanal D'de Uzak Şehir ve TV8'de Survivor gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı.

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REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?

TOTAL

TOTAL listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?

AB

AB listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... TOTAL ve AB verileriyle dün en çok hangi yapım izlendi?

ABC

ABC listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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