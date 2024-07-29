Haberler
Yaşam
Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
07:52
Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?
Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 gündemdeki yerini aldı. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merek edenler dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar listesine döndü. Dün televizyon ekranlarında gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler seyirci ile buluştu. Peki, 28 Temmuz 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte detaylar…