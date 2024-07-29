Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?

28 Temmuz Pazar reyting sonuçları için arama motorlarına dönüldü. Dün seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları medyayı yakından takip edenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 28 Temmuz 2024 reyting sonuçları açıklandı mı, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte dünün reyting sonuçları …