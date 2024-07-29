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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:52

Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?

Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 gündemdeki yerini aldı. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merek edenler dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar listesine döndü. Dün televizyon ekranlarında gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler seyirci ile buluştu. Peki, 28 Temmuz 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte detaylar…

Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?

28 Temmuz Pazar reyting sonuçları için arama motorlarına dönüldü. Dün seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları medyayı yakından takip edenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, 28 Temmuz 2024 reyting sonuçları açıklandı mı, dün en çok hangi kanal izlendi? İşte dünün reyting sonuçları …

Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?

28 TEMMUZ 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 28 Temmuz reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?

28 TEMMUZ 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

28 Temmuz tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024 Pazar listesi || Total ve AB reyting sıralaması ile hangi yapım zirvenin sahibi oldu?
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