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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 06:46

Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?

Reyting sonuçları 29 Aralık Pazar verileriyle takip ediliyor. Dün akşam televizyon kanallarında birçok iddialı yapım yer aldı. Yarışmalar, eğlence programları, diziler ve filmler gibi farklı türden yapımlara ait reytingler TOTAL, AB ve ABC verileriyle araştırılıyor. Takip ettiği yapımın gidişatını öğrenmek isteyen izleyicilerin yanı sıra yapımlar arası rekabette de büyük payı olan liste gündemde. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de Masterchef, TRT1'de Teşkilat yer aldı. Peki, 29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?

Reyting sonuçları 29 Aralık Pazar günü listesiyle bekleniyor. Dün akşam ekranlara yer alan birbirinden iddialı yapımlar arasında en çok tercih edilen yapımı öğrenmek isteyen televizyon seyircisi TOTAL,AB ve ABC listelerini takip ediyor. Peki, 29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?

29 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de Masterchef, TRT1'de Teşkilat yer aldı. Henüz reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?

TOTAL

Henüz TOTAL listesi belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?

AB

Henüz AB listesi belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?

ABC

Henüz ABC listesi belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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