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Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
06:46
Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?
Reyting sonuçları 29 Aralık Pazar verileriyle takip ediliyor. Dün akşam televizyon kanallarında birçok iddialı yapım yer aldı. Yarışmalar, eğlence programları, diziler ve filmler gibi farklı türden yapımlara ait reytingler TOTAL, AB ve ABC verileriyle araştırılıyor. Takip ettiği yapımın gidişatını öğrenmek isteyen izleyicilerin yanı sıra yapımlar arası rekabette de büyük payı olan liste gündemde. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de Masterchef, TRT1'de Teşkilat yer aldı. Peki, 29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?