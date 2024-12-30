Reyting sonuçları 29 Aralık listesi açıklandı mı? TOTAL, AB ve ABC verileriyle dün akşam zirvede hangi yapım yer aldı?

Reyting sonuçları 29 Aralık Pazar günü listesiyle bekleniyor. Dün akşam ekranlara yer alan birbirinden iddialı yapımlar arasında en çok tercih edilen yapımı öğrenmek isteyen televizyon seyircisi TOTAL,AB ve ABC listelerini takip ediyor. Peki, 29 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?