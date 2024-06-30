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Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 Cumartesi listesi belli oldu mu? EURO 2024 maçları, Masterchef işte en çok izlenenler
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
10:19
29 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cumartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor EURO 2024 maçları, Masterchef , yerli ve yabancı filmle sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 29 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…