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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 Cumartesi listesi belli oldu mu? EURO 2024 maçları, Masterchef işte en çok izlenenler
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 10:19

Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 Cumartesi listesi belli oldu mu? EURO 2024 maçları, Masterchef işte en çok izlenenler

29 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cumartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor EURO 2024 maçları, Masterchef , yerli ve yabancı filmle sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 29 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 Cumartesi listesi belli oldu mu? EURO 2024 maçları, Masterchef işte en çok izlenenler

29 Haziran reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 Cumartesi listesi belli oldu mu? EURO 2024 maçları, Masterchef işte en çok izlenenler

29 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ATV'de yabancı film, TRT1'de EURO 2024 maçları, TV8'de Masterchef yayınlandı.
29 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları:

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Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 Cumartesi listesi belli oldu mu? EURO 2024 maçları, Masterchef işte en çok izlenenler

TOTAL
Total listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 Cumartesi listesi belli oldu mu? EURO 2024 maçları, Masterchef işte en çok izlenenler

AB
AB listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 29 Haziran 2024 Cumartesi listesi belli oldu mu? EURO 2024 maçları, Masterchef işte en çok izlenenler

ABC
ABC listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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