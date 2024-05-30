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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:34

Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba tablosunda takip edilen diziler, filmler, maçlar ve yarışma programları gündemde. Dün akşam Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Kuruluş Osman yeni bölüm ile ekranlara gelirken Survivor'da da dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen yapımlar listelerde izlenme oranları ile değerlendiriliyor. TV izleyicisi ile medyanın takip ettiği tablolarda yapımların devamlılığı takip ediliyor. Total ve AB için ayrı ayrı değerlendirilen sıralama gündemde. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 29 MAYIS 2024

29 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

22 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Taş Kağıt Makas yer aldı.

Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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