Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelen yapımlar listelerde izlenme oranları ile değerlendiriliyor. TV izleyicisi ile medyanın takip ettiği tablolarda yapımların devamlılığı takip ediliyor. Total ve AB için ayrı ayrı değerlendirilen sıralama gündemde. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?