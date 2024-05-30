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Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
07:34
Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba tablosunda takip edilen diziler, filmler, maçlar ve yarışma programları gündemde. Dün akşam Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Kuruluş Osman yeni bölüm ile ekranlara gelirken Survivor'da da dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...