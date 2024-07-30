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Giriş Tarihi: 30.07.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:05

Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Total ve AB'de reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihi için sorgulanıyor. Yaz arası veren dizilerin ardından TV yayın akışında yarışma programları yoğunlukta. MasterChef gibi yarışmalar yayında yerini almış durumda. Öte yandan şu sıra sporseverler Olimpiyat Oyunlarını takip ediyor. İzlenme oranları yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 29 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelen yapımlar için takip ediliyor. dün izlenen yapımlar arasında hangileri Total ve AB listelerinde yerini alıyor merak konusu. Dizilerin yeni sezonu da beklenmeye başladı. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 29 TEMMUZ 2024

29 Temmuz Pazartesi günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

22 TEMMUZ REYTİNG SIRALAMASI

AB'de 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Güldür Güldür Show"un tekrarı, 3. sırada "Ana Haber" yer aldı.

Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Total'de ise 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Yalan", 3. sırada "Ana Haber" yer aldı.

Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
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