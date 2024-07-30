Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 29 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelen yapımlar için takip ediliyor. dün izlenen yapımlar arasında hangileri Total ve AB listelerinde yerini alıyor merak konusu. Dizilerin yeni sezonu da beklenmeye başladı. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?