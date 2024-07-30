Giriş Tarihi: 30.07.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
08:05
Reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
Total ve AB'de reyting sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihi için sorgulanıyor. Yaz arası veren dizilerin ardından TV yayın akışında yarışma programları yoğunlukta. MasterChef gibi yarışmalar yayında yerini almış durumda. Öte yandan şu sıra sporseverler Olimpiyat Oyunlarını takip ediyor. İzlenme oranları yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...