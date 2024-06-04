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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:38

REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Selehaddin Eyyubi, Yalan ve Survivor All Star gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre TRT ekranlarında Selehadin Eyyubi, Kanal D'de Yalan ve TV'de Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 3 HAZİRAN 2024

3 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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