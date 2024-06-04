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REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
07:38
REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Selehaddin Eyyubi, Yalan ve Survivor All Star gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi sonuçları!