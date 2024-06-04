REYTİNG SONUÇLARI 3 Haziran 2024 Pazartesi || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre TRT ekranlarında Selehadin Eyyubi, Kanal D'de Yalan ve TV'de Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi reyting sonuçları!