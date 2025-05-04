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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 06:27

REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak paylaşılıyor. Hafta sonu birçok yapım seyircisiyle buluşurken gözler en çok hangi yapımın tercih edildiğine çevrildi. 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü O Ses Türkiye, Can Borcu, Gönül Dağı gibi yapımlar prime time'da ekrana geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!

3 Mayıs 2025 Cumartesi günü birçok yapım seyircisiyle buluştu. TV8'de O Ses Türkiye, TRT 1'de Gönü Dağı ve ATV'de Can Borcu ekrana geldi. Sevilen yapımlar seyircisiyle buluşurken en çok hangi yapım tercih edildi merak ediliyor. İşte, dünün reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025

Reyting sonuçları gündemde. Prime time ve gündüz kuşağında en çok tercih edilen yapım zirveye yerleşiyor. Ancak dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz buradan ulaşabilirsiniz.

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REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!
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REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!
REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!