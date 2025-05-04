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REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!
Giriş Tarihi: 04.05.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
06:27
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak paylaşılıyor. Hafta sonu birçok yapım seyircisiyle buluşurken gözler en çok hangi yapımın tercih edildiğine çevrildi. 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü O Ses Türkiye, Can Borcu, Gönül Dağı gibi yapımlar prime time'da ekrana geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...