REYTİNG SONUÇLARI 3 MAYIS 2025 | Dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, Total ve AB sonuçları!

3 Mayıs 2025 Cumartesi günü birçok yapım seyircisiyle buluştu. TV8'de O Ses Türkiye, TRT 1'de Gönü Dağı ve ATV'de Can Borcu ekrana geldi. Sevilen yapımlar seyircisiyle buluşurken en çok hangi yapım tercih edildi merak ediliyor. İşte, dünün reyting sonuçları ve detaylar...