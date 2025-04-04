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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:10

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım birinci oldu?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yer aldı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği dev maç için izleyiciler ekran başında yerlerini aldı. 3 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarındaki sıralamayla zirvede hangi yapımın yer aldığını gösterdi. İşte, dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım birinci oldu?

Dün ekranların en çok izlenen yapımları 3 Nisan 2025 reyting sonuçlarıyla listelendi. Beşiktaş ve Göztepe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi izleyicileri ekran başında buluşturdu. İşte, Beşiktaş-Göztepe maçının reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 NİSAN 2025

Dün akşam atv ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası maçı yer alırken TV8'de de Survivor izleyiciyle buluştu. Reyting sonuçları beklenirken henüz liste açıklanmadı. Geçen haftanın reytingleri şöyleydi:

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REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım birinci oldu?

Total grubunda "Hudutsuz Sevda" ilk yer alırken, gündüz kuşağının sevilen programı "Esra Erol'da" ikinci, "Survivor" ise üçüncü sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım birinci oldu?

AB grubunda dram türündeki "İnci Taneleri" ilk sıraya yerleşirken, "Hudutsuz Sevda" ikinci oldu. Üçüncü sırada ise "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım birinci oldu?

ABC grubunda dram türündeki "İnci Taneleri" ilk sıraya yerleşirken, "Hudutsuz Sevda" ikinci oldu. Üçüncü sırada ise " Survivor" yer aldı.