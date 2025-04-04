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REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım zirvede yer aldı?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:39
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
08:39
REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 | Beşiktaş-Göztepe maçı, Survivor... Total ve AB ile hangi yapım zirvede yer aldı?
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yer aldı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği dev maç için izleyiciler ekran başında yerlerini aldı. 3 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarındaki sıralamayla zirvede hangi yapımın yer aldığını gösterdi. İşte, dünün reyting sonuçları...