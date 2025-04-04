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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 PERŞEMBE: Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması nasıl?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 21:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 21:04

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 PERŞEMBE: Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması nasıl?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yer aldı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği dev maç için izleyiciler ekran başında yerlerini aldı. 3 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarındaki sıralamayla zirvede hangi yapımın yer aldığını gösterdi. İşte, dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 PERŞEMBE: Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması nasıl?

Dün ekranların en çok izlenen yapımları 3 Nisan 2025 reyting sonuçlarıyla listelendi. Beşiktaş ve Göztepe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi izleyicileri ekran başında buluşturdu. İşte, Beşiktaş-Göztepe maçının reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 PERŞEMBE: Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması nasıl?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 3 NİSAN 2025

Dün akşam ATV ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası maçı yer alırken TV8'de de Survivor izleyiciyle buluştu. Reyting sonuçları belli oldu. ATV zirvede yer aldı!

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REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 PERŞEMBE: Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması nasıl?

TOTAL

Total izleyici sıralamasında 1. sırada ATV ekranlarında yayınlanan "Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması" yer alırken, 2. sırada TV8'in sevilen yarışma programı "Survivor" bulunuyor. Total'de 3. sırada ise ATV'deki sevilen programlardan biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 PERŞEMBE: Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması nasıl?

AB

AB izleyici sıralamasında 1. sırada "Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması" yer alırken, 2. sırada "Survivor" bulunuyor. AB'de 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 PERŞEMBE: Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması nasıl?

ABC

ABC izleyici sıralamasında da 1. sırada "Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması" yer alırken, 2. sırada "Survivor" bulunuyor. AB'de 3. sırada ise "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı.