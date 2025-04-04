REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025: ZTK maçı gecenin birincisi oldu! Total ve AB verileri ile reyting listesi açıklandı

Dün ekranların en çok izlenen yapımları 3 Nisan 2025 reyting sonuçlarıyla listelendi. Beşiktaş ve Göztepe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi izleyicileri ekran başında buluşturdu. İşte, Beşiktaş-Göztepe maçının reyting sonuçları ve detaylar...