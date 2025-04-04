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REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025: ZTK maçı gecenin birincisi oldu! Total ve AB verileri ile reyting listesi açıklandı
Giriş Tarihi: 04.04.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
14:33
REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025: ZTK maçı gecenin birincisi oldu! Total ve AB verileri ile reyting listesi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yer aldı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği dev maç için izleyiciler ekran başında yerlerini aldı. 3 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarındaki sıralamayla zirvede hangi yapımın yer aldığını gösterdi. İşte, dünün reyting sonuçları...