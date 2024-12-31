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Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
07:31
Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?
30 Aralık 2024 Pazartesi akşamı, televizyon ekranları dolu dolu bir yayın akışına sahne oldu. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Sen Ağlama İstanbul gibi dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluşurken, sinema tutkunları için Kara Kader filmi yayınlandı. Peki, reyting sıralamasında zirveye çıkan yapım hangisi oldu? İşte, 0 Aralık 2024 reyting sonuçları ve izlenme oranları detayları...