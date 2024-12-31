Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?

30 Aralık Pazartesi akşamı, televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Dizi, film, yarışma ve haber programlarının yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına topladığı gecede, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Sen Ağlama İstanbul dizileri seyirciyle buluştu. Peki, 30 Aralık 2024 Pazartesi reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total ve AB listeleri ile dünün reyting sonuçları...