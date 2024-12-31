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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 07:31

Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?

30 Aralık 2024 Pazartesi akşamı, televizyon ekranları dolu dolu bir yayın akışına sahne oldu. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Sen Ağlama İstanbul gibi dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluşurken, sinema tutkunları için Kara Kader filmi yayınlandı. Peki, reyting sıralamasında zirveye çıkan yapım hangisi oldu? İşte, 0 Aralık 2024 reyting sonuçları ve izlenme oranları detayları...

Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?

30 Aralık Pazartesi akşamı, televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Dizi, film, yarışma ve haber programlarının yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına topladığı gecede, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Sen Ağlama İstanbul dizileri seyirciyle buluştu. Peki, 30 Aralık 2024 Pazartesi reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total ve AB listeleri ile dünün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?

30 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

20 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 30 Aralık 2024 Pazartesi listesi: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti?
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