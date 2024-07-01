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Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
07:49
Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi
Reyting sonuçları 30 Haziran Pazar günü ekranlara gelen yapımlarla sorgulanmaya başladı. Dün akşam ekranlarda EURO 2024 son 16 turu maçları takip edildi. Sezon finaline giren diziler ardından takip edilmeye başlayan yeni yarışmalar gündemdeki yerini aldı. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...