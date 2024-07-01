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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 07:49

Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi

Reyting sonuçları 30 Haziran Pazar günü ekranlara gelen yapımlarla sorgulanmaya başladı. Dün akşam ekranlarda EURO 2024 son 16 turu maçları takip edildi. Sezon finaline giren diziler ardından takip edilmeye başlayan yeni yarışmalar gündemdeki yerini aldı. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi

Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar araştırmaları medya ve seyirciler tarafından başlatıldı. Son günlerde listenin üst sıralarında yer alan EURO 2024 maçları yayın akışında takip edilmeye devam ediyor. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...

Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 30 HAZİRAN 2024

30 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi

23 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında İsviçre Almanya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi

AB'de birinci sırada İsviçre Almanya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Ne Olacak Halim yer aldı.

Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi
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