Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve liste birincisi

Reyting sonuçları 30 Haziran 2024 Pazar araştırmaları medya ve seyirciler tarafından başlatıldı. Son günlerde listenin üst sıralarında yer alan EURO 2024 maçları yayın akışında takip edilmeye devam ediyor. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...