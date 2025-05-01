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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 08:38

REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 30 Nisan 2025 reyting sonuçları merak konusu oldu. Gün boyunca yayınlanan diziler, izleyici tercihlerini etkileyerek reyting sıralamalarını şekillendirdi. Total ve AB gruplarında hangi yapımların zirveye çıktığı, akşamın en çok izlenen dizilerini belirledi. Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ve ATV'de Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Peki, Dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 30 Nisan reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

Televizyon ekranlarında dün akşam kıyasıya bir izlenme yarışı yaşandı. Haftanın ortasında yayınlanan diziler, izleyiciyi ekranlara çekti. Medya gündemini yakından takip edenler 30 Mayıs reyting sonuçlarını araştırıyor. Peki, dün akşam en çok kim izlendi? İşte, dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

30 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

30 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?