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REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
08:38
REYTİNG SONUÇLARI 30 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 30 Nisan 2025 reyting sonuçları merak konusu oldu. Gün boyunca yayınlanan diziler, izleyici tercihlerini etkileyerek reyting sıralamalarını şekillendirdi. Total ve AB gruplarında hangi yapımların zirveye çıktığı, akşamın en çok izlenen dizilerini belirledi. Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ve ATV'de Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekranlarda yer aldı. Peki, Dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 30 Nisan reyting sonuçları...