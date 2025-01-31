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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 06:46

Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?

30 Ocak tarihli reyting sonuçları, televizyon ekranlarında en çok hangi programların izlendiğini gözler önüne seriyor. Dün akşam pek çok popüler dizi, yarışma ve gündüz kuşağı programı izleyicilerle buluştu. ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. Peki, 30 Ocak Perşembe günü reyting sıralamaları belli oldu mu? Hangi program zirveye adını yazdırdı? İşte ayrıntılar!

Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?

30 Ocak Perşembe akşamına ait reyting sonuçları, TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Dün akşam ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerle buluşarak kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak edenler araştırmaya başladı. Günün en çok izlenen programı, açıklanan listeyle netlik kazanacak. İşte, 30 Ocak reyting sonuçları ve tüm detaylar!

Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?

30 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor yayınlandı. Dün akşamın reyting listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?

TOTAL

Total listesi henüz açıklanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?

AB

AB listesi henüz açıklanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?

ABC

ABC listesi henüz açıklanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

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