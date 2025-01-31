Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?

30 Ocak Perşembe akşamına ait reyting sonuçları, TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Dün akşam ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerle buluşarak kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak edenler araştırmaya başladı. Günün en çok izlenen programı, açıklanan listeyle netlik kazanacak. İşte, 30 Ocak reyting sonuçları ve tüm detaylar!