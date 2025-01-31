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Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
06:46
Reyting Sonuçları 30 Ocak Perşembe: Başka Bir Gün, İnci Taneleri... TOTAL ve AB ile dün zirveye hangi yapım yerleşti?
30 Ocak tarihli reyting sonuçları, televizyon ekranlarında en çok hangi programların izlendiğini gözler önüne seriyor. Dün akşam pek çok popüler dizi, yarışma ve gündüz kuşağı programı izleyicilerle buluştu. ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. Peki, 30 Ocak Perşembe günü reyting sıralamaları belli oldu mu? Hangi program zirveye adını yazdırdı? İşte ayrıntılar!