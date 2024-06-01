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Reyting sonuçları 31 Mayıs 2024 Cuma belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... İşte zirvedeki yapımlar
Giriş Tarihi: 01.06.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
07:53
31 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 31 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…