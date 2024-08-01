Giriş Tarihi: 01.08.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
08:20
Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralama birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 tarihi ile birlikte araştırılmaya başladı. Dizilerin sezon finali ardından televizyon ekranlarında yarışmalar, filmler ve maçlar takip ediliyor. Olimpiyatları takip eden sporseverler maç yayınlarını kaçırmıyor. Peki; dünün reyting sıralaması açıklanıdı mı, Total ve AB'de birinci kim oldu? İşte, listeye dair merak edilenler...