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Giriş Tarihi: 01.08.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 08:20

Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralama birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 tarihi ile birlikte araştırılmaya başladı. Dizilerin sezon finali ardından televizyon ekranlarında yarışmalar, filmler ve maçlar takip ediliyor. Olimpiyatları takip eden sporseverler maç yayınlarını kaçırmıyor. Peki; dünün reyting sıralaması açıklanıdı mı, Total ve AB'de birinci kim oldu? İşte, listeye dair merak edilenler...

Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralama birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 31 Temmuz 2024 araştırılmalara konu oldu. Medya takipçileri sevdikleri yapımların izlenme oranlarını sorguluyor. Dün izlenen yapımlar arasında hangilerinin ön plana çıktığı merak konusu. Öte yandan dizilerin yeni sezon tarihleri de beklenmeye başladı. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralama birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA 31 TEMMUZ 2024

31 Temmuz Çarşamba günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralama birincisi kim oldu?

24 TEMMUZ REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada Ana Haber, 3. sırada "Güldür Güldür Show" yer aldı.

Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralama birincisi kim oldu?

AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada Ana Haber, 3.sırada "Güldür Güldür Show"un tekrarı yer aldı.

Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralama birincisi kim oldu?
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