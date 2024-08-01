Reyting sonuçları 31 Temmuz Çarşamba 2024 listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralama birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 31 Temmuz 2024 araştırılmalara konu oldu. Medya takipçileri sevdikleri yapımların izlenme oranlarını sorguluyor. Dün izlenen yapımlar arasında hangilerinin ön plana çıktığı merak konusu. Öte yandan dizilerin yeni sezon tarihleri de beklenmeye başladı. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?