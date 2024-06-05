Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı günü ekranlara gelen yapımlarla kontrol ediliyor. Yakın mercek altına alınan dizler ve tüm programlar devamlılıkları noktasında reyting listelerinden fikir sahibi oluyor. Total ve AB için ayrı ayrı değerlendirilen sıralama bugün de gündemdeki yerini aldı. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?