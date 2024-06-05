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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:26

Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 4 Haziran Salı listesi izleyenlerin ve medyanın gündemindeki yerini aldı. Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dizilerin yanı sıra Survivor gibi yapımlar da dün akşam takip edilenler arasındaydı. Her salı günü ekranlara gelen diziler, yarışma programları, ana haber bültenleri ve tüm yapımlar izlenme oranları ile değerlendirilirken pek çok dizide sezon finali gerçekleşti. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı günü ekranlara gelen yapımlarla kontrol ediliyor. Yakın mercek altına alınan dizler ve tüm programlar devamlılıkları noktasında reyting listelerinden fikir sahibi oluyor. Total ve AB için ayrı ayrı değerlendirilen sıralama bugün de gündemdeki yerini aldı. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 4 HAZİRAN 2024

4 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

28 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.

Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Bahar özet yer aldı.

Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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