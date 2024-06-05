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Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
08:26
Reyting sonuçları 4 Haziran 2024 Salı sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 4 Haziran Salı listesi izleyenlerin ve medyanın gündemindeki yerini aldı. Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dizilerin yanı sıra Survivor gibi yapımlar da dün akşam takip edilenler arasındaydı. Her salı günü ekranlara gelen diziler, yarışma programları, ana haber bültenleri ve tüm yapımlar izlenme oranları ile değerlendirilirken pek çok dizide sezon finali gerçekleşti. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...