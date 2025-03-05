Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Reyting birincisi ve sıralamada ilk 3'e giren yapımlar takibe alındı. Diziler, filmler, maç yayınları, yarışma programları ve haber bültenleri gibi tüm yayınlar sıralamada görülebiliyor. Peki, 5 Mart 2025 reyting sonuçları belli oldu mu?