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Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
06:57
Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Total ve AB listelerinde reyting sıralaması değerlendiriliyor. Geçtiğimiz akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi diziler tabloda yerini alırken Survivor gibi yarışma programları da değerlendirme dahilinde. Peki; reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı, birinci kim oldu?