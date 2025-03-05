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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 05.03.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 06:57

Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Total ve AB listelerinde reyting sıralaması değerlendiriliyor. Geçtiğimiz akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı gibi diziler tabloda yerini alırken Survivor gibi yarışma programları da değerlendirme dahilinde. Peki; reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı, birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Reyting birincisi ve sıralamada ilk 3'e giren yapımlar takibe alındı. Diziler, filmler, maç yayınları, yarışma programları ve haber bültenleri gibi tüm yayınlar sıralamada görülebiliyor. Peki, 5 Mart 2025 reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

REYTİNG SONUÇLARI 4 MART AÇIKLANDI MI?

4 Mart Salı günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

25 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde 1. Sırada Bir Gece Masalı, ikinci sırada Kral Kaybederse, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

AB kategorisinde Kral Kaybederse birinci oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı 2. sırada yer aldı. 3. sırada ise Bahar yer alıyor.

Reyting sonuçları 4 Mart Salı açıklandı mı? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde