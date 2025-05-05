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Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 08:02

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...

Reyting sonuçları televizyon izleme araştırmaları anonim şirketi tarafından her gün düzenli olarak açıklanıyor. TV başında sevdikleri programa eşlik eden izleyiciler sabahın ilk saatlerinde reyting sonuçlarını kontrol ediyor. Pazar akşamı ekranlarda Deha, Teşkilat, Survivor gibi birçok yapım izleyicisiyle buluştu. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, 4 Mayıs reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...

Reyting sonuçları gündemde. Gündüz kuşağı ve prime time da birçok yapım ekrana geliyor. Sevilen diziler, filmler ve yarışmalar izleyicisiyle gününde buluşurken, bir yandan da hangi yapımın en çok izlendiği merak konusu oluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...

REYTİNG SONUÇLARI 4 MAYIS 2025 PAZAR

Total ve AB verileriyle açıklanan reyting sıralaması henüz belli olmadı. Gün içinde saat 10.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...