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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
08:02
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...
Reyting sonuçları televizyon izleme araştırmaları anonim şirketi tarafından her gün düzenli olarak açıklanıyor. TV başında sevdikleri programa eşlik eden izleyiciler sabahın ilk saatlerinde reyting sonuçlarını kontrol ediyor. Pazar akşamı ekranlarda Deha, Teşkilat, Survivor gibi birçok yapım izleyicisiyle buluştu. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, 4 Mayıs reyting sonuçları...