REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 Mayıs 2025 Total ve AB verileriyle birinci olan yapım...

Reyting sonuçları gündemde. Gündüz kuşağı ve prime time da birçok yapım ekrana geliyor. Sevilen diziler, filmler ve yarışmalar izleyicisiyle gününde buluşurken, bir yandan da hangi yapımın en çok izlendiği merak konusu oluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...