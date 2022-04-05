Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 05.04.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 08:54

Pazartesi günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar reyting sıralaması için yarıştaydı. Seyirciler sevdikleri yapımların reyting kurbanı olmaması için medya gündemini ve reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Her gün bir önceki günün reyting sıralaması açıklanıyor. Dün akşam ekranlarda Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu ve ilk bölümüyle ekranlara gelen Hakim vardı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu gündemde. Peki, 4 Nisan pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar…