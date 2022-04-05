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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 08:54

Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim hangi yapım birinci oldu?

Pazartesi günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar reyting sıralaması için yarıştaydı. Seyirciler sevdikleri yapımların reyting kurbanı olmaması için medya gündemini ve reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Her gün bir önceki günün reyting sıralaması açıklanıyor. Dün akşam ekranlarda Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu ve ilk bölümüyle ekranlara gelen Hakim vardı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu gündemde. Peki, 4 Nisan pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar…

Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim hangi yapım birinci oldu?

Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları için nefesler tutuldu. Sevdikleri dizileri yakından takip eden seyirciler reyting sıralamasında kimin birinci olduğu ve hangi yapımın kaçıncı sıraya geldiğini araştırıyor. Dün akşam Alparslan Büyük Selçuklu ve Üç Kuruş gibi geniş kitleli yapımların yanı sıra ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Hakim de yayındaydı. Hakim reyting sonuçları oldukça gündemde. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 4 Nisan Pazartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte cevabı…

Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 NİSAN 2022

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 4 Nisan reyting sıralaması belli olduğunda haberimizde olacak.

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Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA PAZARTESİ REYTİNG SIRALAMASI

Total 10

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU

2 YASAK ELMA

3 SURVIVOR ALL STAR

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

5 SELCUK TEPELI ILE ANA HABER

Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim hangi yapım birinci oldu?

6 UC KURUS

7 ESRA EROL'DA

8 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)

9 YASAK ELMA (OZET)

10 FIRINCININ KARISI

Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim hangi yapım birinci oldu?
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