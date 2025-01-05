Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

Dün gece televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Dizi, film, yarışma ve haber programlarının yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına toplayan gecede Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri yayınlandı. 4 Ocak Cumartesi günü ise reyting sıralamasında hangi yapımın zirveye yerleştiği ise merak konusu oldu. İşte, 4 Ocak 2025 reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki lider yapımlar...