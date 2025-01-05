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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:24

Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

4 Ocak 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Yeni yıl haftası sebebiyle bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmadı. Dün gece ATV ekranlarında Can Borcu, TRT 1 de ise Gönül Dağı yeni bölümleri ile seyirci ile buluştu. Peki, dün gecenin reyting sıralaması ile zirveye çıkan yapım hangisi oldu? İşte, 4 Ocak reyting sonuçları ve izlenme oranları detayları...

Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Dün gece televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Dizi, film, yarışma ve haber programlarının yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına toplayan gecede Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri yayınlandı. 4 Ocak Cumartesi günü ise reyting sıralamasında hangi yapımın zirveye yerleştiği ise merak konusu oldu. İşte, 4 Ocak 2025 reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki lider yapımlar...
Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

4 ocak 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

4 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
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