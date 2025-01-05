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Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Giriş Tarihi: 05.01.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
09:24
Reyting sonuçları 4 Ocak 2025 || Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
4 Ocak 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Yeni yıl haftası sebebiyle bazı dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmadı. Dün gece ATV ekranlarında Can Borcu, TRT 1 de ise Gönül Dağı yeni bölümleri ile seyirci ile buluştu. Peki, dün gecenin reyting sıralaması ile zirveye çıkan yapım hangisi oldu? İşte, 4 Ocak reyting sonuçları ve izlenme oranları detayları...