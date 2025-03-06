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REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
07:12
REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...
5 Mart reyting sonuçlarına göre, izleyicilerin tercihi yine büyük ilgi gördü. Bu haftanın en çok izlenen yapımları arasında, güçlü hikayesiyle "Kuruluş Osman" öne çıktı. Diğer yapımlar da dikkat çekici oranlarla izleyicilerin karşısına çıktı. "Annem Ankara", "Survivor", "Sandık Kokusu" ve "Sahipsizler" gibi yapımlar, reyting sıralamasında kendi yerlerini aldı. Peki, bu hafta en çok hangi yapım izlendi? İşte, 5 Mart reyting sonuçları!