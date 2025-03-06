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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:12

REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...

5 Mart reyting sonuçlarına göre, izleyicilerin tercihi yine büyük ilgi gördü. Bu haftanın en çok izlenen yapımları arasında, güçlü hikayesiyle "Kuruluş Osman" öne çıktı. Diğer yapımlar da dikkat çekici oranlarla izleyicilerin karşısına çıktı. "Annem Ankara", "Survivor", "Sandık Kokusu" ve "Sahipsizler" gibi yapımlar, reyting sıralamasında kendi yerlerini aldı. Peki, bu hafta en çok hangi yapım izlendi? İşte, 5 Mart reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...

5 Mart tarihli reyting sonuçları, Türk televizyon dünyasında büyük merakla beklenen verileri ortaya koydu. "Kuruluş Osman" dizisi, izleyici kitlesini bir kez daha etkilerken, "Annem Ankara", "Survivor", "Sandık Kokusu" ve "Sahipsizler" gibi yapımlar da reyting savaşında iddialıydı. Bu haftanın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...

REYTİNG SONUÇLARI 5 MART

Haftanın üçüncü gününde ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, hangi dizinin ya da programın zirvede yer alacağı merak konusu oldu.

Televizyon dünyasında büyük bir merakla beklenen 5 Mart 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları henüz belli olmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...
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REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...
REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...