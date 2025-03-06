REYTİNG SONUÇLARI 5 MART | En çok hangi yapım izlendi? Kuruluş Osman, Annem Ankara, Survivor...

5 Mart tarihli reyting sonuçları, Türk televizyon dünyasında büyük merakla beklenen verileri ortaya koydu. "Kuruluş Osman" dizisi, izleyici kitlesini bir kez daha etkilerken, "Annem Ankara", "Survivor", "Sandık Kokusu" ve "Sahipsizler" gibi yapımlar da reyting savaşında iddialıydı. Bu haftanın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, detaylar...