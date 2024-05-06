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Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:55
Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 5 Mayıs Perşembe total, AB, ABC+ listelerinde takip ediliyor. Her hafta pazar günü ekranlara gelen Yargı ve Teşkilat gibi dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da tabloda takip ediliyor. Listelerin başındaki ilk 3 yapım en çok merak edilenler arasında. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...