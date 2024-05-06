Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 5 Mayıs 2024 Pazar Total ve AB listeleri ile gündemde. Dizi, film, maç, yarışma, gündüz kuşağı programları, ana haber bültenleri ve kalan tüm yapımlar izlenmeleri ile değerlendirilliyor. Medya ve izleyenler yakın takibe başladı. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?