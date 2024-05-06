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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:55

Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 5 Mayıs Perşembe total, AB, ABC+ listelerinde takip ediliyor. Her hafta pazar günü ekranlara gelen Yargı ve Teşkilat gibi dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da tabloda takip ediliyor. Listelerin başındaki ilk 3 yapım en çok merak edilenler arasında. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 5 Mayıs 2024 Pazar Total ve AB listeleri ile gündemde. Dizi, film, maç, yarışma, gündüz kuşağı programları, ana haber bültenleri ve kalan tüm yapımlar izlenmeleri ile değerlendirilliyor. Medya ve izleyenler yakın takibe başladı. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 5 MAYIS 2024

5 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

28 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yargı yer aldı.

Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 5 Mayıs Pazar sorgulama: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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