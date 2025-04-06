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REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
09:03
REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?
5 Nisan reyting sonuçları medyaseverlerin gündeminde. Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte birçok dizi bu hafta ara verirken, ekranlarda rekabet yine de hız kesmedi. Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yerini alırken, Piyasa dizisi final bölümüyle izleyiciye veda etti. Bayram öncesi yayın akışındaki değişiklikler reyting dengelerini de etkiledi. Peki; Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 5 Nisan 2025 reyting sonuçları sıralaması hakkında detaylar.