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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 09:03

REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?

5 Nisan reyting sonuçları medyaseverlerin gündeminde. Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte birçok dizi bu hafta ara verirken, ekranlarda rekabet yine de hız kesmedi. Gönül Dağı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yerini alırken, Piyasa dizisi final bölümüyle izleyiciye veda etti. Bayram öncesi yayın akışındaki değişiklikler reyting dengelerini de etkiledi. Peki; Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 5 Nisan 2025 reyting sonuçları sıralaması hakkında detaylar.

REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?

5 Nisan 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan televizyon programları, izleyici ilgisinin odağındaydı. Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte birçok dizi ara verirken, ekranlarda yine dikkat çeken yapımlar yer aldı. Bayram tatili sebebiyle yayın akışında yaşanan değişiklikler, reyting yarışında dengeleri etkiledi. Peki; 5 Nisan reyting sonuçları ile dün gece en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, dün gecenin güncel reyting sıralamaları ve tüm detaylar.

REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?

5 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

5 Nİsan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?