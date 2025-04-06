REYTİNG SONUÇLARI 5 NİSAN 2025 CUMARTESİ: Dün gece Total ve AB reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım hangisi oldu?

5 Nisan 2025 Cumartesi akşamı yayınlanan televizyon programları, izleyici ilgisinin odağındaydı. Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte birçok dizi ara verirken, ekranlarda yine dikkat çeken yapımlar yer aldı. Bayram tatili sebebiyle yayın akışında yaşanan değişiklikler, reyting yarışında dengeleri etkiledi. Peki; 5 Nisan reyting sonuçları ile dün gece en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, dün gecenin güncel reyting sıralamaları ve tüm detaylar.