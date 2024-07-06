Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Kanal D'de Arka Sokaklar tekrar bölümü, Show TV'de yabancı sinema Tamirci filmi, ATV'de önce animasyon filmi Şirinler: Kayıp Köy ve ardından yabancı film Sıkı Tutun ilk kez seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 5 Temmuz Cuma AB ve total reyting sonuçları...