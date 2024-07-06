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Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
07:09
Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...
Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda TRT1'de İspanya-Almanya ve Portekiz Fransa UEFA EURO 2024 çeyrek final karşılaşması izleyiciyle buluştu. TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ekrana geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 5 Temmuz Cuma AB ve total reyting sonuçları...