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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 07:09

Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...

Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda TRT1'de İspanya-Almanya ve Portekiz Fransa UEFA EURO 2024 çeyrek final karşılaşması izleyiciyle buluştu. TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümü ile ekrana geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 5 Temmuz Cuma AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Kanal D'de Arka Sokaklar tekrar bölümü, Show TV'de yabancı sinema Tamirci filmi, ATV'de önce animasyon filmi Şirinler: Kayıp Köy ve ardından yabancı film Sıkı Tutun ilk kez seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 5 Temmuz Cuma AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...

5 TEMMUZ 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 25 Haziran reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...

5 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

5 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (28 HAZİRAN 2024)

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Arka Sokaklar", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Arka Sokaklar", 3.sırada "Now Ana Haber" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Arka Sokaklar", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 5 Temmuz 2024 | Hangi yapım en çok izlendi? İşte reyting sıralamasında başı çeken yapımlar...
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