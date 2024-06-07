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Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
07:45
Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?
Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe günü için araştırılıyor. Dün akşam ekranlarda Aldatmak final bölümü ile ekranlara gelirken Survivor'da da eleme düellosu yaşandı. İzlenme oranları değerlendiriliyor. Yaz sezonuna giren yapımlar birer birer sezon finali yapmaya devam ediyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, listede son durum!