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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:45

Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?

Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe günü için araştırılıyor. Dün akşam ekranlarda Aldatmak final bölümü ile ekranlara gelirken Survivor'da da eleme düellosu yaşandı. İzlenme oranları değerlendiriliyor. Yaz sezonuna giren yapımlar birer birer sezon finali yapmaya devam ediyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, listede son durum!

Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?

Reyting sonuçları 6 Haziran 2024 Perşembe Total ve AB için farklı değerlendiriliyor. Televizyon ekranlarında takip edilen tüm yapımlar izlenmeleriyle gündeme geliyor. Dünün reytingleri bu noktada meraklılarının gündeminde. Dizilerden yarışma programlarına pek çok yapım listeye dahil oluyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım nedir?

Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 6 HAZİRAN 2024

6 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?

30 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Hudutsuz Sevda", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?

AB'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?
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