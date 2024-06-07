Reyting sonuçları 6 Haziran Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi hangi yapım?

Reyting sonuçları 6 Haziran 2024 Perşembe Total ve AB için farklı değerlendiriliyor. Televizyon ekranlarında takip edilen tüm yapımlar izlenmeleriyle gündeme geliyor. Dünün reytingleri bu noktada meraklılarının gündeminde. Dizilerden yarışma programlarına pek çok yapım listeye dahil oluyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım nedir?