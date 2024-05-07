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REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:08
REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerin açıklanması ile belli oluyor. Gecenin en çok tercih edilen yapımı ilk sıraya yerleşiyor. Ömer final bölümüyle son kez ekranlara gelirken, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kızıl Goncalar gibi yapımlar yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Peki, dizi ve filmlerin ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi? Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?