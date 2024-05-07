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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:08

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerin açıklanması ile belli oluyor. Gecenin en çok tercih edilen yapımı ilk sıraya yerleşiyor. Ömer final bölümüyle son kez ekranlara gelirken, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kızıl Goncalar gibi yapımlar yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Peki, dizi ve filmlerin ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi? Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre dizi ve filmlerin yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? Ömer dizisi final bölümü ile ekranlara gelirken, diğer yapımlar yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. İşte, 6 Mayıs reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...

6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Survivor All Star, dördüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selehaddin Eyyubi yer aldı.

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kızıl Goncalar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, en çok izlenen...
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