REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre dizi ve filmlerin yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? Ömer dizisi final bölümü ile ekranlara gelirken, diğer yapımlar yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. İşte, 6 Mayıs reyting sonuçları…