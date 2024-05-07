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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 08:37

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım reytinglerin açıklanması ile belli oluyor. Gecenin en çok tercih edilen yapımı ilk sıraya yerleşiyor. Ömer final bölümüyle son kez ekranlara gelirken, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kızıl Goncalar gibi yapımlar yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Peki, dizi ve filmlerin ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi? Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre dizi ve filmlerin yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? Ömer dizisi final bölümü ile ekranlara gelirken, diğer yapımlar yeni bölümü ile izleyicisiyle buluştu. İşte, 6 Mayıs reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

6 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mayıs reyting sonuçları gün içinde belli olacak. Reyting sıralamaları belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selehaddin Eyyubi yer aldı.

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kızıl Goncalar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...
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REYTİNG SONUÇLARI 6 Mayıs 2024 || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, gecenin en çok izlenen yapımı...
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