Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

6 Nisan 2025 Pazar akşamı ekranlara gelen programlar televizyon izleyicilerinin ilgi odağı oldu. Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle pek çok dizi yayına ara verirken, ekranlarda yer alan yapımlar arasındaki rekabet dikkat çekti. Yayın akışında yapılan değişiklikler, reyting sonuçlarını da doğrudan etkiledi. Peki, dün akşam en çok izlenen kim izlendi? İşte, dün gecenin reyting sonuçları hakkında tüm detaylar.