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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 08:23

Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

6 Nisan Pazar gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta birçok dizi yayın hayatına kısa bir ara verirken, ekranlardaki izlenme yarışı hız kesmeden devam etti. Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Peki; Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 6 Nisan 2025 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında detaylar.

Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

6 Nisan 2025 Pazar akşamı ekranlara gelen programlar televizyon izleyicilerinin ilgi odağı oldu. Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle pek çok dizi yayına ara verirken, ekranlarda yer alan yapımlar arasındaki rekabet dikkat çekti. Yayın akışında yapılan değişiklikler, reyting sonuçlarını da doğrudan etkiledi. Peki, dün akşam en çok izlenen kim izlendi? İşte, dün gecenin reyting sonuçları hakkında tüm detaylar.

Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

6 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

6 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?