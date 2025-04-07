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Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
08:23
Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
6 Nisan Pazar gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta birçok dizi yayın hayatına kısa bir ara verirken, ekranlardaki izlenme yarışı hız kesmeden devam etti. Teşkilat yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yerini aldı. Peki; Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 6 Nisan 2025 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında detaylar.