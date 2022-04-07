Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 07:47

Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk hangi yapım birinci oldu?

Her çarşamba günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar dün akşam reyting sıralaması için yarıştaydı. Her gün sabah saatlerinde bir önceki günün reyting sıralaması açıklanıyor. Seyirciler sevdikleri yapımların reyting kurbanı olmaması için medya gündemini ve reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Dün akşam ekranlarda; Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum, Kara Tahta ve ilk bölümüyle ekranlara gelen TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk vardı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu gündemde. Peki, 6 Nisan çarşamba dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar…

Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk hangi yapım birinci oldu?

Her gün bir önceki akşamın yapımları üzerinden Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları için yarış gündemde. Sevdikleri dizileri yakından takip eden seyirciler reyting sıralamasında kimin birinci olduğu ve hangi yapımın kaçıncı sıraya geldiğini araştırıyor. Dün akşam Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi geniş bir hayran kitlesine sahip yapımların yanı sıra TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk da yayındaydı. Annenin Sırrıdır Çocuk reyting sonuçları oldukça gündemde. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 6 Nisan çarşamba reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte cevabı…

Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6 NİSAN 2022

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 6 Nisan reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASI

Total 10

1 KURULUS OSMAN

2 SURVIVOR ALL STAR

3 SADAKATSIZ

4 KURULUS OSMAN (OZET)

5 SELCUK TEPELI ILE ANA HABER

Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk hangi yapım birinci oldu?

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

7 ESRA EROL'DA

8 ATV ANA HABER

9 SHOW ANA HABER

10 SADAKATSIZ (OZET)

Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk hangi yapım birinci oldu?
SON DAKİKA