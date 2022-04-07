Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Annenin Sırrıdır Çocuk hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 07:47

Her çarşamba günü yeni bölümleriyle ekranlara gelen yapımlar dün akşam reyting sıralaması için yarıştaydı. Her gün sabah saatlerinde bir önceki günün reyting sıralaması açıklanıyor. Seyirciler sevdikleri yapımların reyting kurbanı olmaması için medya gündemini ve reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Dün akşam ekranlarda; Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Oğlum, Kara Tahta ve ilk bölümüyle ekranlara gelen TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk vardı. Hangi yapımın reyting birincisi olduğu gündemde. Peki, 6 Nisan çarşamba dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar…