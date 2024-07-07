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Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
10:36
Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi
Reyting sonuçları 6 Temmuz Cumartesi günü yayımlanan yapımlarla birlikte araştırılıyor. Dün akşam izleyenleri ekran başına kilitleyen Hollanda Türkiye maçı en çok izlenenler arasında yerini alıyor. Milli maç ile birlikte değerlendiren izleneme oranları gündemde. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...