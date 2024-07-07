Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 başlıklı araştırmalar medya ve izleyenlerin gündeminde. Dün akşam takip edilen milli maçın yanı sıra listelerde öne çıkan programlar değerlendiriliyor. Televizyon izleyicisi takip ettiği yapımların gidişatını mercek altına alıyor. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...