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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:36

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi

Reyting sonuçları 6 Temmuz Cumartesi günü yayımlanan yapımlarla birlikte araştırılıyor. Dün akşam izleyenleri ekran başına kilitleyen Hollanda Türkiye maçı en çok izlenenler arasında yerini alıyor. Milli maç ile birlikte değerlendiren izleneme oranları gündemde. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 başlıklı araştırmalar medya ve izleyenlerin gündeminde. Dün akşam takip edilen milli maçın yanı sıra listelerde öne çıkan programlar değerlendiriliyor. Televizyon izleyicisi takip ettiği yapımların gidişatını mercek altına alıyor. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ 6 TEMMUZ 2024

6 Temmuz Cumartesi günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

29 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Almanya-Danimarka UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2. sırada "Euro 2024 Kupa Saati", 3.sırada "Masterchef Türkiye" yer aldı.

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi

AB'de 1.sırada "Almanya-Danimarka UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Euro 2024 Kupa Saati", 3.sırada "İsviçre-İtalya UEFA Euro 2024 Karşılaşması Saati" yer aldı.

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2024 Cumartesi listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi
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