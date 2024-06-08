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Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
09:18
Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Dünün reyting sonuçları 7 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star, Kara Ağaç Destanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını sezon finali bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber 20+ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen Survivor, Kara Ağaç Destanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 7 Haziran 2024 Cuma reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar...