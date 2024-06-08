Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 7 Haziran 2024 Cuma listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Haziran Cuma akşamı Survivor All Star, Kara Ağaç Destanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını sezon finali bölümleri ile ekranlara geldi. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…