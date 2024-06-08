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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 09:18

Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Dünün reyting sonuçları 7 Haziran Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star, Kara Ağaç Destanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını sezon finali bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber 20+ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen Survivor, Kara Ağaç Destanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 7 Haziran 2024 Cuma reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 7 Haziran 2024 Cuma listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 7 Haziran Cuma akşamı Survivor All Star, Kara Ağaç Destanı, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını sezon finali bölümleri ile ekranlara geldi. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

7 HAZİRAN 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 7 Haziran 2024 Cuma reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

7 HAZİRAN 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran 2024 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Dünün ABC, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

31 Mayıs 2024 Cuma akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 7 Haziran 2024: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

TOTAL

1 - Kızılcık Şerbeti

2 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

3 - Yalı Çapkını

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