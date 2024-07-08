Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB’de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Türnike, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ile seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 7 Temmuz 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...