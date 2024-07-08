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Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB'de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
08:21
Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB'de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?
Reyting sonuçları 7 Temmuz araştırılıyor. Dün ekranlara gelen yapımlar arasında izledikleri dizi, film ve haber bültenlerinin ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün Kanal D'de Turnike, ATV'de Kim Milyonlar Olmak İster ve TRT1'de ekranlarında ise 'Deha' isimli yabancı film izleyiciyle buluştu. Gecenin en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 7 Temmuz 2024 AB ve total reyting sonuçları...