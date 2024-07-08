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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB'de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:21

Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB'de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?

Reyting sonuçları 7 Temmuz araştırılıyor. Dün ekranlara gelen yapımlar arasında izledikleri dizi, film ve haber bültenlerinin ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün Kanal D'de Turnike, ATV'de Kim Milyonlar Olmak İster ve TRT1'de ekranlarında ise 'Deha' isimli yabancı film izleyiciyle buluştu. Gecenin en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 7 Temmuz 2024 AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB’de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Türnike, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ile seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 7 Temmuz 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB’de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?

7 TEMMUZ 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 7 Temmuz reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB’de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?

7 TEMMUZ PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

7 Temmuz Pazar günbe ait yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB’de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (30 HAZİRAN 2024)

Total'de 1.sırada "İspanya-Gürcistan UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2. sırada "İngiltere-Slovakya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada "Masterchef Türkiye" yer aldı.

AB'de 1.sırada "İspanya-Gürcistan UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "İngiltere-Slovakya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada "Masterchef Türkiye" yer aldı.

Reyting sonuçları 7 Temmuz 2024 Pazar sorgulama ekranı! Total ve AB’de dün gecenin en çok izlenen yapımı kim oldu?
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